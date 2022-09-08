Инфекция вызывает повреждения сосудов. Почему во время эпидемии коронавируса увеличилось количество инфарктов?

Сердечно-сосудистые заболевания – настоящая угроза человечеству. Сегодня они являются основой причиной смертности и инвалидности. Если раньше считалось, что болезни сердца – это удел исключительно людей преклонного возраста, то сегодня инфаркт в 30 – вполне не редкость. О том как не оказаться пациентом кардиологического отделения и что делать, если все-таки заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Позвольте мне как вашей коллеге поделиться своими наблюдениями. Я работаю тоже в больнице. Я функциональный диагност. С приходом ковида, особенно первой волны, очень много инфарктов было по моим наблюдениям. Как это связано?