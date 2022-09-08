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Инфекция вызывает повреждения сосудов. Почему во время эпидемии коронавируса увеличилось количество инфарктов?

08 сентября 2022 14:58
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Сердечно-сосудистые заболевания – настоящая угроза человечеству. Сегодня они являются основой причиной смертности и инвалидности. Если раньше считалось, что болезни сердца – это удел исключительно людей преклонного возраста, то сегодня инфаркт в 30 – вполне не редкость. О том как не оказаться пациентом кардиологического отделения и что делать, если все-таки заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Позвольте мне как вашей коллеге поделиться своими наблюдениями. Я работаю тоже в больнице. Я функциональный диагност. С приходом ковида, особенно первой волны, очень много инфарктов было по моим наблюдениям. Как это связано?

Инфекция вызывает повреждения сосудов. Почему во время эпидемии коронавируса увеличилось количество инфарктов?-1

Наталья Шибеко, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ «Кардиология»:
Уже установлен тот факт, что SARS-инфекция вызывает повреждения эндотелия сосудов – это внутренний слой сосудов. Идет повреждение сосудов, нарушается выработка фактора свертывающей системы крови – это провоцирует тромбозы. Поэтому механизм образования инфаркта миокарда при ковиде – это тромбоз коронарных артерий.

Когда все запущено, риск хирургии увеличивается. Почему любые изменения на электрокардиограмме сердца требуют особого внимания – подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Алеся Лакина # Наталья Шибеко # Фотофакт

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