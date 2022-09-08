Расширение производства и проекты по импортозамещению. Кухарев обсудил вопросы сотрудничества с вице-губернатором Санкт-Петербурга

Новости Беларуси. Активно идет расширение сфер сотрудничества Минска с северной столицей России. Стороны заинтересованы в развитии совместных производств и реализации проектов по импортозамещению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эти вопросы обсуждали во время рабочей встречи председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев с вице-губернатором Санкт-Петербурга Валерием Москаленко. Город на Неве прорабатывает вопросы поставок белорусской автобусной техники и лифтов. Особое внимание – созданию совместных производств по выпуску молочно-товарной продукции. Например, сыров. Столичные предприятия уже давно активно сотрудничают с российскими и поставляют в Санкт-Петербург цемент, грузовые автомобили и интегральные микросхемы.

Валерий Москаленко, вице-губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

Мы говорили о промышленных инвестициях, о возможности расширения промышленных инвестиций на территории Санкт-Петербурга. Предмет разговора был абсолютно интересен для двух сторон. Это промышленные навыки и компетенции минских производителей для нужд петербургских строителей, коммунальных служб. Разговор шел об офсетных контрактах. Это инвестиции взамен на длительные договоры о поставке. Речь идет о поставке автобусов, уборочной техники, локализации определенной части производственной территории Санкт-Петербурга.