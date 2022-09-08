23 человека погибли на железнодорожных путях Минской области с начала года

Новости Беларуси. С начала 2022 года на железнодорожных путях Минской области пострадали 36 человек. Из них 23 погибли. В связи с этим правоохранители усилили контроль за объектами железнодорожного транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Причинами происшествий, как правило, становится нарушение мер безопасности на платформах либо попытки перехода путей в установленном месте перед приближающимся поездом. Именно поэтому сотрудники милиции регулярно проводят профилактические рейды и следят за безопасностью пассажиров. Только за семь месяцев этого года на железнодорожных путях Борисовского района погибли пять человек. По сравнению с прошлым годом смертность увеличилась. Всего в Борисовском районе 17 переездов. За ними также установлен контроль со стороны ГАИ.