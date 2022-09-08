Прямой эфир

23 человека погибли на железнодорожных путях Минской области с начала года

08 сентября 2022 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С начала 2022 года на железнодорожных путях Минской области пострадали 36 человек. Из них 23 погибли. В связи с этим правоохранители усилили контроль за объектами железнодорожного транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

23 человека погибли на железнодорожных путях Минской области с начала года-1

Причинами происшествий, как правило, становится нарушение мер безопасности на платформах либо попытки перехода путей в установленном месте перед приближающимся поездом. Именно поэтому сотрудники милиции регулярно проводят профилактические рейды и следят за безопасностью пассажиров. Только за семь месяцев этого года на железнодорожных путях Борисовского района погибли пять человек. По сравнению с прошлым годом смертность увеличилась. Всего в Борисовском районе 17 переездов. За ними также установлен контроль со стороны ГАИ.

23 человека погибли на железнодорожных путях Минской области с начала года-4

Ирина Пахтусова, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Борисовского РУВД:
Сотрудниками дорожно-патрульной службы Борисовского РУВД проводится систематический мониторинг правил проезда водителями железнодорожных переездов. С водителями проводятся беседы, раздается профилактический материал, чтобы обратить внимание на то, чтобы водители не нарушали правила проезда железнодорожного переезда.

23 человека погибли на железнодорожных путях Минской области с начала года-7

ГАИ напоминает: следует обращать внимание на световой сигнал семафора и близстоящие дорожные знаки. Нарушителей ожидает штраф.

# ГАИ # общество # Ирина Пахтусова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нелёгкий труд – делать эти сладкие вещи». Справился ли Анатолий Ярмоленко с ролью кондитера на фабрике?
08 сентября 2022 14:02

«Нелёгкий труд – делать эти сладкие вещи». Справился ли Анатолий Ярмоленко с ролью кондитера на фабрике?

Кочанова про объекты незавершённого строительства: «Взяли это на жесточайший контроль»
08 сентября 2022 14:00

Кочанова про объекты незавершённого строительства: «Взяли это на жесточайший контроль»

«Концентрируем наши усилия на магистрантов». Университет НАН появился в Беларуси
08 сентября 2022 13:40

«Концентрируем наши усилия на магистрантов». Университет НАН появился в Беларуси