Ольга Чемоданова: нам бы хотелось услышать предложения, как сделать Минск лучше

Новости Беларуси. Историческое наследие и перспективы развития мегополиса. В преддверии Дня города в Ратуше прошел единый информационный час «Мой Минск – любимая столица», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В нем приняли участие руководство Мингорисполкома, общественных объединений, политики и историки.

По онлайн-связи подключились представители администрации районов, работники предприятий, школьники и студенты. Собравшиеся обсудили различные этапы истории и развития столицы. Особое внимание – теме Великой Отечественной войны. Также состоялся показ документального фильма режиссера Александра Анисимова «Минская элегия». В картине были представлены уникальные документы, фото и видеоматериалы о различных периодах становления города.

Александр Анисимов, режиссер:

Работа с этими документами доставила массу приятных моментов. И огромную сложность, потому что ты ответственен за эпоху, за уже прошедшее время, за то, что уже прошло. Мне ведь пришлось этот фильм начинать с самого начала истории Минска, все что есть, собрать все документы о городе, которые только есть. Все их упорядочить, привести в порядок: и фотографии, и кино.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы сегодня видим красивый город, гостеприимный, чистый, благоустроенный. Надо понимать, каких трудов это стоило. Как люди трудились над тем, чтобы сегодня мы с вами жили в таком прекрасном месте, в столице нашей Беларуси. Нам бы очень хотелось, чтобы мы услышали предложения от наших минчан и гостей столицы, каким мы видим Минск в будущем, что надо еще сделать, чтобы он был краше.