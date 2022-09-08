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Ольга Чемоданова: нам бы хотелось услышать предложения, как сделать Минск лучше

08 сентября 2022 14:35
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Новости Беларуси. Историческое наследие и перспективы развития мегополиса. В преддверии Дня города в Ратуше прошел единый информационный час «Мой Минск – любимая столица», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В нем приняли участие руководство Мингорисполкома, общественных объединений, политики и историки.

Ольга Чемоданова: нам бы хотелось услышать предложения, как сделать Минск лучше-1

По онлайн-связи подключились представители администрации районов, работники предприятий, школьники и студенты. Собравшиеся обсудили различные этапы истории и развития столицы. Особое внимание – теме Великой Отечественной войны. Также состоялся показ документального фильма режиссера Александра Анисимова «Минская элегия». В картине были представлены уникальные документы, фото и видеоматериалы о различных периодах становления города.

Ольга Чемоданова: нам бы хотелось услышать предложения, как сделать Минск лучше-4

Александр Анисимов, режиссер:
Работа с этими документами доставила массу приятных моментов. И огромную сложность, потому что ты ответственен за эпоху, за уже прошедшее время, за то, что уже прошло. Мне ведь пришлось этот фильм начинать с самого начала истории Минска, все что есть, собрать все документы о городе, которые только есть. Все их упорядочить, привести в порядок: и фотографии, и кино.

Ольга Чемоданова: нам бы хотелось услышать предложения, как сделать Минск лучше-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы сегодня видим красивый город, гостеприимный, чистый, благоустроенный. Надо понимать, каких трудов это стоило. Как люди трудились над тем, чтобы сегодня мы с вами жили в таком прекрасном месте, в столице нашей Беларуси. Нам бы очень хотелось, чтобы мы услышали предложения от наших минчан и гостей столицы, каким мы видим Минск в будущем, что надо еще сделать, чтобы он был краше.

Ольга Чемоданова: нам бы хотелось услышать предложения, как сделать Минск лучше-10

Информационный час «Мой Минск – любимая столица» проходит впервые. В перспективе планируется сделать такие встречи традиционными.

# Мингорисполком # общество # Ольга Чемоданова # Александр Анисимов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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