Николай Карпенков: «Мы хотели показать детям, что такое армия, на чём она базируется и для чего предназначена»

Новости Беларуси. Женский взгляд на самые резонансные новости: обстановка с беженцами на белорусско-польской границе и задержание журналиста «Комсомольской правды». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко».

Юлия Артюх:

Когда молодые парни приходят в армию, с разным воспитанием, мировоззрением и непониманием многих процессов, чтобы исключать халатное обращение с оружием в последующем, надо воспитывать ответственность с детства. Рассказывать и объяснять, что же это за долг родине, который они должны отдавать.

Юлия Артюх:

Воспитывать мужчин, а не хлюпиков, которые играют в видеоигры, путают реальность с виртуальным миром и не следят за словами. Рассказывать об ответственности за поступки и учить ценить человеческие жизни. Чтобы не издевались над одноклассниками, а помогали слабым становиться лучше.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Мы хотели показать детям, что такое армия, на чем она базируется и для чего она предназначена. Мы хотели показать и родителям отношение наших офицеров и сержантов непосредственно к детям, для того чтобы они любили армию, чтобы они, подрастая, шли служить в Вооруженные Силы, вырастали настоящими патриотами и защитниками нашей родины.