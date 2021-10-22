Индонезия уже сделала выбор. Как прошёл приём иностранных делегаций на МТЗ?

Новости Беларуси. Расширяет торговые горизонты Минский тракторный завод. 22 октября предприятие посетили сразу две иностранные делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Векторы разные, но объединяет их общий интерес к белорусской технике. Один из самых именитых российских спортсменов, сейчас сенатор Александр Карелин протестировал самый мощный трактор. А вот представители из Индонезии предпочтение отдали среднему сегменту. О впечатлениях гостей в материале Анастасии Ярощик-Корниенко. Жарко с самого утра в цехах тракторного. Такта линии добавляет индонезийский акцент. Гости о белорусском агрогиганте наслышаны. Первая пробная партия уже работает на землях островного государства. Теперь партнеры хотят еще больше торговых контрактов. Масштабы самого завода уже кружат голову возможностями.

Мухамат Каям, заместитель министра промышленности Индонезии:

Для нас это возможность познакомиться с производством настоящих тракторов. В Индонезии решили плотно взяться за аграрный сектор. Чтобы помочь фермерам в обработке земли, и нужна техника. Белорусская, уже решили. А еще лучше, если это будет завод в Индонезии.

Аксамил, сотрудник Министерства торговли Индонезии:

Вы производите крайне высококачественную продукция, Индонезия – это сельскохозяйственная страна. Сотни миллионов людей работают именно в этом секторе, и мы хотим укрепить сотрудничество именно в этом направлении. «Заинтересованы в поставках и развитии производства». Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси – читайте здесь. На несколько дней индонезийский парламентский десант высадился в Беларуси с целью придать импульс двусторонним отношениям. Представители самых разных сфер промышленности, торговли, культуры посещают белорусские предприятия, чтобы проработать контракты. Индонезийский рынок не маленький – это 270 миллионов человек. Белорусов хорошо знают по поставкам калийных удобрений. Из нового партнеры предлагают белорусам текстиль, изобилие рыбной продукции. В свою очередь ждут поставок нашей молочки. Замминистра промышленности Беларуси: наша продукция могла бы присутствовать на рынке Индонезии большими объемами – подробности здесь.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Можно не сомневаться, что уже совсем скоро здесь, на выставке в музее МТЗ, где рассказывают о сотрудничестве, появится еще плюс одна страна. Стороны намерены заключить новые договоры. На выставке в выборе своего трактора гости из Индонезии растерялись. Агропром впечатляет масштабами от самого маленького до самого большого трактора. Индонезийцы предпочтение отдают традиционной, самой ходовой модели в среднем сегменте. А вот гости из России наоборот – сразу за штурвал самого весомого МТЗ. Под капотом 450 лошадиных сил. Рулит легенда спорта, один из лучших борцов в истории, Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр и девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин. Ныне – российский сенатор. Александр Карелин сам управлял самым большим трактором МТЗ. И вот, что сказал после.