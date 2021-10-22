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«Заинтересованы в поставках и развитии производства». Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси

22 октября 2021 13:52
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Новости Беларуси. Фармацевтика, аграрная техника, поставки продовольствия, совместные предприятия. На несколько дней в Беларусь прибыла индонезийская парламентская делегация во главе с заместителем председателя Совета народных представителей Рахматом Гобелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Заинтересованы в поставках и развитии производства». Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси-1

Цель – придать импульс двусторонним отношениям. Представители самых разных сфер промышленности, торговли и культуры посещают белорусские предприятия, чтобы проработать новые контракты.  

«Заинтересованы в поставках и развитии производства». Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси-4

«Заинтересованы в поставках и развитии производства». Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси-6

Сугенг Супарвото, председатель VII Совета народных представителей Индонезии:  
Надеемся, что с белорусами мы сможем реализовать наши масштабные проекты по модернизации сельского хозяйства в Индонезии. Мы проводили сравнительный анализ техники разных производителей – белорусскую продукцию отличает конкурентоспособное качество и цена. Мы заинтересованы в поставках и развитии производства на территории нашей республики. Хотим, чтобы к нам пришли белорусы и их технологии.  

«Заинтересованы в поставках и развитии производства». Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси-9

В планах сторон – в самое ближайшее время подписать меморандум о сотрудничестве.  

# Беларусь-Индонезия # Экономика # Дмитрий Харитончик # Сугенг Супарвото # Рахмат Гобель # Фотофакт

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