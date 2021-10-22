«Заинтересованы в поставках и развитии производства». Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси

Новости Беларуси. Фармацевтика, аграрная техника, поставки продовольствия, совместные предприятия. На несколько дней в Беларусь прибыла индонезийская парламентская делегация во главе с заместителем председателя Совета народных представителей Рахматом Гобелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сугенг Супарвото, председатель VII Совета народных представителей Индонезии:

Надеемся, что с белорусами мы сможем реализовать наши масштабные проекты по модернизации сельского хозяйства в Индонезии. Мы проводили сравнительный анализ техники разных производителей – белорусскую продукцию отличает конкурентоспособное качество и цена. Мы заинтересованы в поставках и развитии производства на территории нашей республики. Хотим, чтобы к нам пришли белорусы и их технологии.