Его создавали партизаны и подпольщики. Как изменился Музей истории ВОВ за 77 лет?

Новости Беларуси. Фундамент счастливого будущего – это история нашей страны и подвиг белорусского народа. Жемчужиной памяти о героическом прошлом уже многие годы является Музей Великой Отечественной войны. 22 октября он отмечает 77 лет.

Решение создать Музей ВОВ было принято в самый разгар войны. И уже в 1944 году в освобожденном Минске к работе приступил первый штат сотрудников из числа партизан и подпольщиков. Именно они делились воспоминаниями страшных событий войны и кропотливо собирали музейные фонды.

Сегодня коллекции музея насчитывают свыше 150 тысяч экспонатов. За годы своего существования и плодотворной работы музей стал визитной карточкой Беларуси. Только за последний год более 5 000 иностранных туристов посетили экспозиции, и это несмотря на пандемию.

Анна Галинская, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны:

На протяжении 77 лет музей с правом может говорить, что он является центром по изучению истории Великой Отечественной войны, центром гражданско-патриотического воспитания молодежи. Нами проводятся выставки, различные лекции, экскурсии – как тематические, так и обзорные. Причем сотрудники музея проводят их не только в музее, но и вне музея. Помимо этого музей расширяет свою деятельность, потому что разрабатываются квесты, у нас есть мобильная экспозиция. Поэтому музей тоже идет в ногу со временем и разрабатывает различные новые подходы к привлечению наших посетителей, а самое главное – молодежи.