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Замминистра промышленности Беларуси: наша продукция могла бы присутствовать на рынке Индонезии большими объёмами

22 октября 2021 13:54
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Новости Беларуси. Фармацевтика, аграрная техника, поставки продовольствия, совместные предприятия. На несколько дней в Беларусь прибыла индонезийская парламентская делегация во главе с заместителем председателя Совета народных представителей Рахматом Гобелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Цель – придать импульс двусторонним отношениям. Представители самых разных сфер промышленности, торговли и культуры посещают белорусские предприятия, чтобы проработать новые контракты.  

Замминистра промышленности Беларуси: наша продукция могла бы присутствовать на рынке Индонезии большими объёмами-1

Индонезийский рынок немаленький – это 270 миллионов человек. Белорусов хорошо знают по поставкам калийных удобрений. Нам партнеры предлагают текстиль, изобилие рыбной продукции. В свою очередь ждут поставок нашей молочки.  

Замминистра промышленности Беларуси: наша продукция могла бы присутствовать на рынке Индонезии большими объёмами-4

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:  
Очень важным является азиатское направление. Оно было важным и сейчас приобретает особую актуальность в связи с последними событиями, когда наши европейские так называемые партнеры предъявляют особые требования или претензии к нашим предприятиям. Поэтому, конечно же, очень важен и сегодняшний диалог, и в принципе развитие отношений с Индонезией. Потому что мы видим, как быстро, стремительно развивается этот рынок, он очень емкий, и мы уверены, что наша продукция, безусловно, могла бы присутствовать на этом рынке большими объемами.  

Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси. Подробнее здесь.  

Замминистра промышленности Беларуси: наша продукция могла бы присутствовать на рынке Индонезии большими объёмами-7

В планах сторон – в самое ближайшее время подписать меморандум о сотрудничестве.  

# Беларусь-Индонезия # Экономика # Дмитрий Харитончик # Сугенг Супарвото # Рахмат Гобель # Фотофакт

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