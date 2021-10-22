Замминистра промышленности Беларуси: наша продукция могла бы присутствовать на рынке Индонезии большими объёмами

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:

Очень важным является азиатское направление. Оно было важным и сейчас приобретает особую актуальность в связи с последними событиями, когда наши европейские так называемые партнеры предъявляют особые требования или претензии к нашим предприятиям. Поэтому, конечно же, очень важен и сегодняшний диалог, и в принципе развитие отношений с Индонезией. Потому что мы видим, как быстро, стремительно развивается этот рынок, он очень емкий, и мы уверены, что наша продукция, безусловно, могла бы присутствовать на этом рынке большими объемами.

Делегация из Индонезии посещает крупнейшие предприятия Беларуси. Подробнее здесь.