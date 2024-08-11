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Инцидент с беспилотником. Эксперты не исключают, что Украина рассчитывала втянуть Беларусь в конфликт

11 августа 2024 08:36
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По поручению Александра Лукашенко в Беларуси усилены группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент с беспилотником. Эксперты не исключают, что Украина рассчитывала втянуть Беларусь в конфликт-1

Для чего Украина создает дополнительные очаги напряженности? В экспертном сообществе не исключают, что запуск беспилотников мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт. Но ответ на провокации с нашей стороны был и будет молниеносным и адекватным.

Инцидент с беспилотником. Эксперты не исключают, что Украина рассчитывала втянуть Беларусь в конфликт-4

Александр Алесин, эксперт:
Думаю, что не у всех украинских военных отшибло здравый смысл. И они должны понимать, что белорусская армия обладает солидным ударным потенциалом и под прицелом наших «Искандеров» и «Полонезов» находится вся украинская территория на глубину до 300 километров. А «Искандеры» могут поражать цель на глубину до 500 километров. Поэтому и Киев, и многие важнейшие промышленные центры Украины, и объекты военной и гражданской инфраструктуры находится под прицелом белорусских Вооруженных Сил, ракетных войск. Поэтому, думаю, они трижды подумают, прежде чем попытаться из этой провокации раздуть полноценное военное вторжение.

Инцидент с беспилотником. Эксперты не исключают, что Украина рассчитывала втянуть Беларусь в конфликт-7

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Украинское военное руководство прекрасно понимает наши возможности и осознает решительность тех действий, которые мы будем применять на подобного рода провокации. Но, к большому сожалению, сегодня решения в Украине принимают не военные, а политики. А политики сегодня, чтобы продлить свою агонию, которая уже началась, будут готовы идти на любые действия, провокации. Но пусть не сомневаются в нашей решительности, наших возможностях, которые позволяют нам отвечать на любые такого рода недружественные действия в наш адрес самым болезненным для их инициаторов образом.

Исходя из предпринятых Украиной шагов, очевидно: на мир Киев не настроен. В Министерстве обороны Беларуси внимательно следят за текущей обстановкой и на любые ее изменения готовы оперативно реагировать.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Сергей Клишевич

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