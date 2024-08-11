Инцидент с беспилотником. Эксперты не исключают, что Украина рассчитывала втянуть Беларусь в конфликт

По поручению Александра Лукашенко в Беларуси усилены группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для чего Украина создает дополнительные очаги напряженности? В экспертном сообществе не исключают, что запуск беспилотников мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт. Но ответ на провокации с нашей стороны был и будет молниеносным и адекватным.

А лександр А лесин, эксперт: Думаю, что не у всех украинских военных отшибло здравый смысл. И они должны понимать, что белорусская армия обладает солидным ударным потенциалом и под прицелом наших «Искандеров» и «Полонезов» находится вся украинская территория на глубину до 300 километров. А «Искандеры» могут поражать цель на глубину до 500 километров. Поэтому и Киев, и многие важнейшие промышленные центры Украины, и объекты военной и гражданской инфраструктуры находится под прицелом белорусских Вооруженных Сил, ракетных войск. Поэтому, думаю, они трижды подумают, прежде чем попытаться из этой провокации раздуть полноценное военное вторжение.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Украинское военное руководство прекрасно понимает наши возможности и осознает решительность тех действий, которые мы будем применять на подобного рода провокации. Но, к большому сожалению, сегодня решения в Украине принимают не военные, а политики. А политики сегодня, чтобы продлить свою агонию, которая уже началась, будут готовы идти на любые действия, провокации. Но пусть не сомневаются в нашей решительности, наших возможностях, которые позволяют нам отвечать на любые такого рода недружественные действия в наш адрес самым болезненным для их инициаторов образом.

Исходя из предпринятых Украиной шагов, очевидно: на мир Киев не настроен. В Министерстве обороны Беларуси внимательно следят за текущей обстановкой и на любые ее изменения готовы оперативно реагировать.