Президент направил поздравление работникам и ветеранам строительной отрасли

Миллионы квадратных метров жилья, новые школы, больницы, модернизация и переоснащение предприятий – все это отражает строительную отрасль Беларуси. Сегодня, 11 августа, ее представители отмечают свой профессиональный праздник. Поздравление работникам и ветеранам строительного комплекса направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строительство является одной из ключевых составляющих социально-экономического развития Беларуси, из года в год демонстрирует высокие показатели и эффективность в реализации масштабных и оригинальных современных проектов. Отечественные строители ценятся как специалисты высокого класса в нашей стране и за ее пределами. В Год качества перед строителями стоят в высшей степени амбициозные задачи. Отрасль должна быть не только драйвером национальной экономики, но и зеркалом высоких стандартов, действующих во всех сферах жизни белорусского общества.