Составить акт – куда обращаться, если сосед захламляет квартиру?

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить ненужную вещь, но жалко. Тяга к накопительству у некоторых людей переходит границы собственных балконов, гаражей и превращается в большую психологическую проблему, имя которой синдром Плюшкина. О том, где эта тонкая грань между приятным творческим беспорядком в комнате и захламленной квартирой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска «Правовая защита» МГКА:

В жилищно-коммунальную службу нужно обратиться для того, чтобы первое – составили акт. Акт должны составить и дать добровольно время устранить Плюшкина, недоразумение. Если же это не происходит, тогда действительно могут административно оштрафовать, штраф 20 базовых величин. Так может продолжаться раза три. Когда уже в этот момент этого не сделали, тогда подают иск о том, чтобы реализовал сам это жилье человек. Ему дают год исполнить данное решение. Если он не исполняет данное решение, тогда администрация района подает снова иск о том, что уже они будут реализовывать на торгах эту квартиру. Выселяют его в другую квартиру более меньшую, разницу денег отдают. Таким образом соседи избавляются от такого жильца. Это уже крайние, редкие случаи. Как правило, когда людей предупреждают или штрафуют, понятно, что они что-то делают сами.