Вложил деньги – как одежда секонд-хенд приводит к захламлению?

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить ненужную вещь, но жалко. Тяга к накопительству у некоторых людей переходит границы собственных балконов, гаражей и превращается в большую психологическую проблему, имя которой синдром Плюшкина. О том, где эта тонкая грань между приятным творческим беспорядком в комнате и захламленной квартирой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Чайковская:

У нас сейчас весь город, не только наш, вся Беларусь заполнена магазинами секонд-хенд. Вещам дают вторую жизнь. Все пользуются, эти магазины очень популярны. Раньше были комиссионные магазины, куда люди могли снести свои вещи, получить за них какое-то вознаграждение и взамен купить еще другую вещь. Сейчас убрали комиссионные магазины. Что делать людям? Они идут в секонд-хенды, покупают брендовые дешевые вещи. По дешевой цене купили себе несколько платьев. Потом они думают, что я все-таки деньги вложил, жалко выбрасывать на мусорку. Что мне с этой вещью делать, куда ее деть? Когда мы покупаем продукты, даже не задумываемся, сколько денег потратили. 20 рублей, 50 – мы съели и забыли. Вещь нам выкинуть жалко, потому что мы в нее вложили деньги. Это не наша личная вещь и дорожить ей не стоит настолько. Хотелось бы, конечно, чтобы была организована такая сеть, очень было бы сегодня актуально, куда могли бы люди отнести пять вещей, а взять себе, выбрать только одну, которая им нужна.