Подарки бывших – какие вещи могут вызывать негативные эмоции?

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить ненужную вещь, но жалко. Тяга к накопительству у некоторых людей переходит границы собственных балконов, гаражей и превращается в большую психологическую проблему, имя которой синдром Плюшкина. О том, где эта тонкая грань между приятным творческим беспорядком в комнате и захламленной квартирой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Харразова, стилист:

Очень здорово, когда есть вещи в гардеробе, которые положительные эмоции вызывают. Я очень много сталкивалась, когда у клиентов вещи, которые вызывают отрицательные эмоции. Например, она поправилась – вещи, которые уже малы. Она каждый раз открывает шкаф и сталкивается с тем, что она не такая, поправилась, со своей проблемой сталкивается. Потом вещи, которые бывшие дарят, – мужья и партнеры. Тоже плохие эмоции связаны. Я все-таки рекомендую избавляться – то, что негативные эмоции вызывает.

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