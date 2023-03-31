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В Минской областной детской клинической больнице обновили рентгеновское отделение

31 марта 2023 14:08
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Новости Беларуси. Районные и областные больницы должны работать на уровне столичных клиник. Об этом заявил глава государства во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вместе с тем особое внимание должно уделяться маленьким гражданам, ведь именно от детей зависит демографическая безопасность нашей страны.

Сегодня в области создаются все более комфортные условия для юных пациентов. Так, завершилась реконструкция рентгеновского отделения в Минской областной детской клинической больнице.

Условия оценила наш корреспондент Дарья Седун.

В Минской областной детской клинической больнице обновили рентгеновское отделение-1

Красочные рисунки на стенах, светлые кабинеты – обновленное рентгеновское отделение Минской областной детской клинической больницы встречает при полном параде. За внешней красотой – высокотехнологичное оборудование. Теперь даже сложные исследования по плечу.

В Минской областной детской клинической больнице обновили рентгеновское отделение-4

Виталий Сташкевич, заведующий рентгеновским отделением Минской областной детской клинической больницы:
Преимущество цифрового рентгеновского аппарата заключается в том, что существенно снижается лучевая нагрузка на пациента, что очень актуально в детской больнице. Ускоряется время проведения исследований: от нажатия кнопки до поступления рентгеновского снимка на рабочую станцию врача проходит где-то минута или две.

В Минской областной детской клинической больнице обновили рентгеновское отделение-7

Подробности в видео.

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# Учреждения здравоохранения # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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