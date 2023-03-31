В Минской областной детской клинической больнице обновили рентгеновское отделение

Новости Беларуси. Районные и областные больницы должны работать на уровне столичных клиник. Об этом заявил глава государства во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вместе с тем особое внимание должно уделяться маленьким гражданам, ведь именно от детей зависит демографическая безопасность нашей страны.

Сегодня в области создаются все более комфортные условия для юных пациентов. Так, завершилась реконструкция рентгеновского отделения в Минской областной детской клинической больнице.