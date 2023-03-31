Двигаться только вперёд. Лукашенко расставил акценты в сфере здравоохранения

Новости Беларуси. Рассчитывать на собственные силы, мыслить нестандартно и двигаться только вперед – один из основных посылов главы государства. Это касается всех сфер: сельское хозяйство, промышленность, энергетика, наука, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Что до здравоохранения, в Послании Александр Лукашенко расставил акценты. Это выявление заболеваний на ранних стадиях, приобретение для больниц высокотехнологичного оборудования и лекарств, зарплаты медиков, а также санитарное состояние медучреждений. Особое внимание – оказанию высококвалифицированной помощи в регионах.