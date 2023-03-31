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Двигаться только вперёд. Лукашенко расставил акценты в сфере здравоохранения

31 марта 2023 14:07
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Новости Беларуси. Рассчитывать на собственные силы, мыслить нестандартно и двигаться только вперед – один из основных посылов главы государства. Это касается всех сфер: сельское хозяйство, промышленность, энергетика, наука, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Что до здравоохранения, в Послании Александр Лукашенко расставил акценты. Это выявление заболеваний на ранних стадиях, приобретение для больниц высокотехнологичного оборудования и лекарств, зарплаты медиков, а также санитарное состояние медучреждений. Особое внимание – оказанию высококвалифицированной помощи в регионах. 

Двигаться только вперёд. Лукашенко расставил акценты в сфере здравоохранения-1

Лечение на уровне передовых медицинских центров станет доступно для жителей первого региона. Брестская областная клиническая больница с марта приступила к строительству нового хирургического корпуса. В 4-этажном блоке разместят диагностический и манипуляционный центры с оборудованием последнего поколения для гибридных кардиохирургических и сосудистых операций, а также новые аппараты КТ, МРТ и УЗИ. Проектная стоимость составляет 257 миллионов рублей, из них более половины средств выделяют на закупку техники.

Двигаться только вперёд. Лукашенко расставил акценты в сфере здравоохранения-4

Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача Брестской областной клинической больницы:
Санкционное давление – может быть, аспекты и нюансы возникали, но в Министерстве здравоохранения, главном управлении по здравоохранению эти вопросы быстро решали. И в данный момент с оборудованием или ремонтом, лекарственными средствами проблем мы не ощущаем. В связи с переориентацией поставок, определенными нюансами на довольно серьезное место выходит Китай. Мы работаем с ними достаточно плотно. И надеюсь, что, как и упоминал Александр Григорьевич Лукашенко в своем Послании, мы должны расширять эту работу.

Двигаться только вперёд. Лукашенко расставил акценты в сфере здравоохранения-7

Сергей Куцко, врач-стоматолог Брестской областной клинической больницы:
Я обратил внимание на то, что было сказано Президентом о поддержании порядка на местах, модернизации и ведении некой новации в свою профессию.

Двигаться только вперёд. Лукашенко расставил акценты в сфере здравоохранения-10

Все 28 отделений больницы с советского времени прошли через плановую реновацию, чтобы улучшить условия пребывания пациентов. А новый кардиоцентр станет передовым не только в области, но и в стране. Брестская областная клиническая больница сегодня – это региональный научно-практический центр.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Вячеслав Гавриленко # Фотофакт

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