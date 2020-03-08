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Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов

08 марта 2020 18:30
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Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко выполнил, по его собственному признанию, самую приятную президентскую миссию: вручил государственные награды, сообщили в программе «Неделя». Во Дворце Независимости собрались более трех десятков человек.

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Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов-2
Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов-3

Неслучайная дата: между мужским и женским праздниками. Неслучайные люди: многодетные мамы, офицеры теперь уже с генеральскими погонами, особо отличившиеся профессионалы своего дела.

Юлия Огнева, СТВ:
Мы бы очень хотели рассказать историю каждого награжденного, потому что каждый из них этого заслуживает. Но законы жанра ставят нас в узкие рамки эфирного времени. И процесс выбора был бы мучительно сложным, если бы не одно обстоятельство: каждый из наших героев – это, по сути, собирательный образ. Собирательный образ людей небезразличных, любящих и преданных. Своей семье, профессии, Родине. 

Алена Сырова о тех, кого не заметить сложно и о ком снимать легко. 

Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов-5

Алена Сырова, корреспондент:
Среди государственных наград, которые вручают несколько раз в год, особое место занимают ордена. Их всего 10 видов. Как правило, их присуждают за исключительные личные заслуги. Поэтому, когда мы готовили к эфиру этот материал, решили пообщаться именно с теми, кто удостоился этой высокой оценки. Узнать, каким был их путь.

Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов-7
Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов-8
Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов-9

Награды всегда находят своих героев, но каждый из наших уж точно не ставил для себя цели получить орден. Они просто идут по дороге своей жизни так, как подсказывает сердце и долг, а это всегда заметно.

Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов-11

Галина Гуменюк, многодетная мама, кавалер ордена Матери:
Я не забываю о работе. Я обязательно выйду на работу и вполне возможно, во всяком случае я надеюсь, что там еще тоже у меня все получится.

Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов-13

Дмитрий Корзюк, начальник ГАИ Беларуси, кавалер ордена «За службу Родине» III степени:
Хочу, чтобы погибало меньше людей, хочу, чтобы меньше раненых было. Очень хочу, чтобы люди спокойно передвигались по улицам города.

Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов-15

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси (2014-2019), кавалер ордена «За службу Родине» II степени:
Просто буду работать, как работал раньше.

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# Госнаграды # общество # Алена Сырова # Олег Бойничев # Олег Белоконев # Галина Гуменюк # Мария Козич # Фотофакт

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