Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов

Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко выполнил, по его собственному признанию, самую приятную президентскую миссию: вручил государственные награды, сообщили в программе «Неделя». Во Дворце Независимости собрались более трех десятков человек.

Неслучайная дата: между мужским и женским праздниками. Неслучайные люди: многодетные мамы, офицеры теперь уже с генеральскими погонами, особо отличившиеся профессионалы своего дела.

Юлия Огнева, СТВ:

Мы бы очень хотели рассказать историю каждого награжденного, потому что каждый из них этого заслуживает. Но законы жанра ставят нас в узкие рамки эфирного времени. И процесс выбора был бы мучительно сложным, если бы не одно обстоятельство: каждый из наших героев – это, по сути, собирательный образ. Собирательный образ людей небезразличных, любящих и преданных. Своей семье, профессии, Родине.