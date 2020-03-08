Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов
Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко выполнил, по его собственному признанию, самую приятную президентскую миссию: вручил государственные награды, сообщили в программе «Неделя». Во Дворце Независимости собрались более трех десятков человек.
Неслучайная дата: между мужским и женским праздниками. Неслучайные люди: многодетные мамы, офицеры теперь уже с генеральскими погонами, особо отличившиеся профессионалы своего дела.
Юлия Огнева, СТВ:
Мы бы очень хотели рассказать историю каждого награжденного, потому что каждый из них этого заслуживает. Но законы жанра ставят нас в узкие рамки эфирного времени. И процесс выбора был бы мучительно сложным, если бы не одно обстоятельство: каждый из наших героев – это, по сути, собирательный образ. Собирательный образ людей небезразличных, любящих и преданных. Своей семье, профессии, Родине.
Алена Сырова о тех, кого не заметить сложно и о ком снимать легко.
Алена Сырова, корреспондент:
Среди государственных наград, которые вручают несколько раз в год, особое место занимают ордена. Их всего 10 видов. Как правило, их присуждают за исключительные личные заслуги. Поэтому, когда мы готовили к эфиру этот материал, решили пообщаться именно с теми, кто удостоился этой высокой оценки. Узнать, каким был их путь.
Награды всегда находят своих героев, но каждый из наших уж точно не ставил для себя цели получить орден. Они просто идут по дороге своей жизни так, как подсказывает сердце и долг, а это всегда заметно.
Галина Гуменюк, многодетная мама, кавалер ордена Матери:
Я не забываю о работе. Я обязательно выйду на работу и вполне возможно, во всяком случае я надеюсь, что там еще тоже у меня все получится.
Дмитрий Корзюк, начальник ГАИ Беларуси, кавалер ордена «За службу Родине» III степени:
Хочу, чтобы погибало меньше людей, хочу, чтобы меньше раненых было. Очень хочу, чтобы люди спокойно передвигались по улицам города.