«Фундамент – мои дети». Мама пятерых детей о настоящих семейных ценностях и о том, что важно для каждого

Новости Беларуси. Галина Гуменюк – мама четверых мальчиков и доченьки Анюты. Старший сын сегодня служит в армии, сообщили в программе «Неделя». Он появился на свет, когда Галине было 20. Младший Петр, которого теперь зовут орденоносным, родился год и восемь месяцев назад.

Галина Гуменюк, многодетная мама, кавалер ордена Матери:

После четвертого последовал пятый. Пятеро – это уже звучит гордо. Это уже было логическое завершение. Пятеро детей, мама, папа – настоящая семья. То, что я героиня, – это заслуга всей моей семьи.

И каждый миг рядом с главной наградой в ее жизни, детьми, в радость – говорит Галина. Главное, чтобы не болели, тогда любые хлопоты по плечу. С каждым ребенком – новое хобби, новые цели. Материнство – то, что держит в тонусе похлеще бега по карьерной лестнице.