«Фундамент – мои дети». Мама пятерых детей о настоящих семейных ценностях и о том, что важно для каждого

Новости Беларуси. Галина Гуменюк – мама четверых мальчиков и доченьки Анюты. Старший сын сегодня служит в армии, сообщили в программе «Неделя». Он появился на свет, когда Галине было 20. Младший Петр, которого теперь зовут орденоносным, родился год и восемь месяцев назад.
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Галина Гуменюк, многодетная мама, кавалер ордена Матери:
После четвертого последовал пятый. Пятеро – это уже звучит гордо. Это уже было логическое завершение. Пятеро детей, мама, папа – настоящая семья. То, что я героиня, – это заслуга всей моей семьи.
И каждый миг рядом с главной наградой в ее жизни, детьми, в радость – говорит Галина. Главное, чтобы не болели, тогда любые хлопоты по плечу. С каждым ребенком – новое хобби, новые цели. Материнство – то, что держит в тонусе похлеще бега по карьерной лестнице.
Галина Гуменюк:
Сейчас я себе основала фундамент. У меня уже есть поддержка, фундамент – мои дети. Все хорошо, меня это очень радует. Будем идти дальше. Они меня будут стимулировать на то, чтобы я каких-то высот достигала.