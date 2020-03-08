«Уборка для меня – это святое». О чём мечтает женщина, которая почти 40 лет трудится в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Современной женщине так важно быть нужной не только дома, но и на работе. На хрупких плечах уверенно держатся, казалось бы, неподъемные обязанности, сообщили в программе «Неделя».

Мария Козич, управляющая сельскохозяйственным участком, кавалер орден Почета: У меня 2900 сельхозугодий, 9 населенных пунктов. И надо все объехать, посмотреть.

Почти 40 лет Мария Козич трудится в хозяйстве родной деревни. Ее режим работы не по часам, а по солнцу – приходит с рассветом, уходит с закатом. Организовать работу механизаторов и полеводов, проконтролировать качество труда, вовремя решить вопросы с поставкой топлива и удобрений – ее зона ответственности.

Хозяйка сформировала крепкий штат работников. Экспериментируя, определила, на каких полях какие культуры сеять рациональнее. Смогла на своем участке в полтора раза поднять урожайность. Таким, как она, почет и уважение.

Мария Козич:

Знаете, что мне нравится? Мне нравится уборка. Уборка для меня – это святое, понимаете? Посевная – ну не то, вот сеем все, а когда уборка – это самое что есть хорошее. Уборка хлеба!