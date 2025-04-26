В каждом районе Минска прошли тематические субботники

Традиция, которая объединяет, приучает бережно относиться к своему и чужому труду, природе, вносить свой вклад в общее дело. Весенний марафон чистоты завершается 26 апреля в белорусской столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разных уголках города трудовые коллективы, неравнодушные белорусы и молодежь присоединились к субботнику. В Советском районе за дело взялись студенты, работники ЖЭС и спасатели – с таким подкреплением даже самые сложные задачи решаются быстро. Вместе высадили Аллею памяти из восьми лип в честь юбилея Великой Победы, убрали прошлогоднюю листву и облагородили детские площадки.

Дмитрий Юркевич директор ГП «ЖЭУ № 3 Советского района» Минска:

Каждый субботник мы приглашаем всех желающих, у нас достаточно инвентаря, чтобы всех обеспечить и чтобы каждый мог поучаствовать. Благодаря этому жители лучше будут ценить нашу работу и понимают свой вклад в движение.

Тут же организовали образовательно-развлекательное мероприятие для самых юных тружеников. Ликбез о пожарной безопасности провели сотрудники МЧС. В год благоустройства в столице обновят свыше 1,1 тысячи детских площадок. Заменят 500 единиц игрового оборудования. На замену старым установят современные песочные дворики с качелями и горками.