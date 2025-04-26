Более 160 международных делегаций собрались на церемонии похорон Папы Римского Франциска

Мир прощается с духовным лидером католической церкви. Церемония похорон папы Римского Франциска проходит в Ватикане. Проводить понтифика в последний путь прибыли свыше 160 международных делегаций и десятки мировых лидеров. По поручению главы государства участие в церемонии принимает и белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело понтифика в открытом гробу доставили для прощания на площадь Святого Петра, чтобы скорбящие смогли отдать последние почести почившему Папе. Церемонию отпевания возглавил декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Заупокойная месса, которую проводят патриархи католической церкви, станет кульминацией траурных мероприятий. Далее – процессия с гробом папы Франциска пройдет от площади Святого Петра до базилики Санта-Мария-Маджоре, где он и будет похоронен.