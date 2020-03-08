Дмитрий Корзюк: Я заболел работой и стал жить в этой большой милицейской семье

Новости Беларуси. Безопасность мирных белорусов – главная цель работы всех структур, для этого не жаль никаких средств. Президент Беларуси на неделе вручил госнаграды и генеральские погоны, сообщили в программе «Неделя».

Дмитрий Корзюк, начальник ГАИ Беларуси, кавалер ордена «За службу Родине» III степени:

В 1993 году я заболел этой работой и стал жить в этой большой непростой милицейской семье, которая занимается этой важной задачей.

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Дмитрий Корзюк пять лет назад возглавил ГАИ страны, прошел путь от инспектора ДПС (сам автолюбитель), поэтому может объективно оценивать, чего не хватает участникам дорожного движения. Сделать так, чтобы правила были понятными, а нарушать стало просто неудобно – к этому и стремится сейчас Госавтоинспекция.