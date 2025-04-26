Прямой эфир

Путин прокомментировал полный разгром ВСУ в Курской области

26 апреля 2025 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Путин прокомментировал полный разгром ВСУ в Курской области-0

Потери, которые понес Киев в Курской области, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения. Такое заявление в субботу, 26 апреля, сделал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщают РИА Новости. 

Лидер России отметил, что полный разгром ВСУ в Курской области создают условия для дальнейших успешных действия ВС Российской Федерации и на других важнейших участках фронта.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Он заявил, что ВСУ там потеряли свыше 76 тыс. убитыми и ранеными.

# Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Более 160 международных делегаций собрались на церемонии похорон Папы Римского Франциска
26 апреля 2025 10:50

Более 160 международных делегаций собрались на церемонии похорон Папы Римского Франциска

В Белом доме назвали очень продуктивной беседу Зеленского и Трампа в Ватикане
26 апреля 2025 10:23

В Белом доме назвали очень продуктивной беседу Зеленского и Трампа в Ватикане

Полиция Берлина сообщит решение по символике на День Победы на следующей неделе
26 апреля 2025 09:59

Полиция Берлина сообщит решение по символике на День Победы на следующей неделе