Удостоен награды из рук Президента. Олег Бойничев рассказал о ликвидации ЧП с цистернами с взрывоопасным газом 

Новости Беларуси. 6 марта Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны, сообщили в программе «Неделя».Среди награжденных и Олег Бойничев. Именно его самоотверженность Президент привел в пример. Орденом «За личное мужество» капитан внутренней службы получил за особый поступок. «Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом

Олег Бойничев, сотрудник управления МЧС, кавалер ордена «За личное мужество»:

Поступило сообщение о том, что на участке между Витебском и Оршей сошел с рельсов поезд. В состав этого поезда входили цистерны с сжиженным газом природным. Это было похоже на театральный дым на сцене. Все было в пару. Было темное время суток, большая загазованность, труднодоступное место, цистерна приподнята, большое количество поврежденного металла, металлоконструкций. Любое падение, непроизвольное смещение металла – соответствующая искра. В любой момент мог произойти взрыв. «Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

А вокруг дачные поселки, где в разгар июля как никогда многолюдно, на путях – сотни специалистов, разгребают то, что осталось от поезда. Капитан Олег Бойничев, специалист по ликвидации чрезвычайных ситуаций, был среди тех, кто более суток пытался устранить утечку. Вместе с коллегами он снова и снова пробовал залатать пробоину в цистерне, отдавая себе отчет: одно неверное движение – и все может обернуться одной из самых масштабных в истории Беларуси трагедией. Солидный арсенал спецоборудования оказался бессилен. Все решила смекалка и личное мужество.