Возглавлял Генштаб Беларуси. Олег Белоконев о том, что для него значит орден «За службу Родине»

Новости Беларуси. Умение брать на себя ответственность, думать на несколько шагов вперед и ценить тех, кто идет с тобой в одном строю, объединяет, пожалуй, всех людей в погонах, независимо от того, какое ведомство представляют. Президент Беларуси на неделе вручил государственные награды и генеральские погоны, сообщили в программе «Неделя».

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси (2014-2019), кавалер ордена «За службу Родине» II степени: Все вопросы – боеготовность, внезапные проверки, стратегическое планирование обороны страны, развитие Вооруженных Сил – безусловно, одни из приоритетных задач, которые решаются Генеральным штабом.

Именно эти задачи и предстояло решить Олегу Белоконеву, когда в 2014-м он возглавил Генштаб страны. Тот год стал переломным – так близко к нам еще не пылало – соседняя Украина стала другой. На изменения ситуации в регионе нужно было реагировать, укрепляя собственную военную мощь. Под прессингом и пристальным вниманием со стороны международного сообщества мы провели ряд учений, переоснастили свою армию, но сохранили миролюбивую тактику.

Генерал-майор сегодня служит Родине, но уже в статусе депутата Палаты представителей.

Олег Белоконев:

Орден «За службу Родине» – это коллективный орден, который дается за заслуги коллектива, который ты возглавляешь или бригадой командуешь.

Сегодня не стыдно белорусскому солдату – оснащен, экипирован. В наши Вооруженные Силы определены 65 тысяч. Это тот необходимый компонент, который на сегодняшний день способен самостоятельно защитить суверенитет, независимость и территориальную целостность.