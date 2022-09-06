Алёна Родовская: «Сравнима ли наша диктатура с той же американской, где нет и намёка на свободу слова?»

Новости Беларуси. Маски сорваны, пусть еще и не со всех. Как политические предатели подстраиваются под обстоятельства, рассуждает Алена Родовская в своей рубрике «ЗаДело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Маски сорваны, пусть еще и не со всех. Как политические предатели подстраиваются под обстоятельства, рассуждает Алена Родовская в своей рубрике «ЗаДело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
Завершился суд над преступниками. Федута и Костусев получили 10 лет, Зенкович – 11, и я считаю это заслуженным приговором. Вот сколько живу на этом свете, даже представить себе не могла, что такое возможно, страшная правда – покушение на Президента, хотели убить. Убить!
Сложные времена сейчас, но в чем-то, как бы это ни прозвучало, полезные. Потому что мы увидели, кто есть кто. Заглянули под маски. Я не говорю, что они у всех сброшены – нет, конечно. Но что-то вскрылось. Федута и Зенкович – вот так, заговор и покушение. Рядом невероятные «умницы», которые вещают из Польши и Литвы, как мы тут плохо живем, у нас же диктатура, как иронично заметил Александр Лукашенко на открытом уроке. Но сравнима ли наша диктатура с той же американской, где нет и намека на свободу слова? Благодаря этой свободе слова мы как раз и увидели, как она исчезла на Западе.
Алена Родовская:
Мы заканчиваем битву за урожай, отправили детей в школы и встречаем осень 2022 года. Вроде бы все хорошо, но неспокойно. За ее пределами. Евросоюз ждет холодная зима. Голод станет очень «красочным» шоу, и с его помощью будут влиять на европейское общественное мнение, чтобы и дальше спонсировать войну в Украине. Нет ничего более стабильного, чем управляемый голод – говорят нам учебники по истории. А если Александр Лукашенко в последнее время так часто обращается к истории, то, может, пора открыть глаза?
Умные люди умеют правильно читать ее уроки. Сегодня красной нитью по исторической спирали возвращается фашизм. В чем он проявляется, в каких мелочах? Например, когда весь мир спокойно смотрит на то, что нас не пускают на спортивные чемпионаты, вводят санкции. Обычным делом стало отказать человеку, говорящему на русском языке, в элементарной вежливости, если он пересекает границы ЕС. И мы вынуждены это принимать. Люди возвращаются и рассказывают, что они видят собственными глазами. Что такое реальность? Попробуйте себе ответить на этот вопрос. Реальность на самом деле – это настоящая жизнь.
Алена Родовская:
Несогласным быть выгодно. Можно провести эксперимент: напишите пост в комментариях с бело-красно-белыми аватарками и скажите, что виноват во всем Лукашенко – и у вас тысячи лайков и слова поддержки.
Сволочью быть просто: откажите кому-то в помощи, в дружбе из-за политических взглядов. Предателем быть легко: вы начнете верить в свою исключительность, и те, кто ее не разделяет, подлежат в идеале расправе. Пока информационной.
У нас много трудностей. Было, есть и будет. Так уж сложилось исторически, живем мы в эпоху передела мира. Где же тогда искать смыслы? А Александр Лукашенко на открытом уроке сказал: думать нужно не только о себе. Я каждый раз поражаюсь – сколько бы страна ни предоставляла возможностей и ни проявляла инициатив, всегда найдутся умельцы, которые чем-нибудь недовольны. Тем не менее, может пора себе, задать вопрос, перед тем как ныть: что ты делаешь ради страны и что – государству? Кто еще кому должен?
Алена Родовская:
Время рассудит. Сейчас любая оценка имеет личную историю. Не помню, кто сказал, но слова верные: «Мир приходит к нам таким, каким он от нас исходит». А Родина – это состояние души. Федута вот пушкинистом слыл, интеллектуалом, однако его ума хватило, чтобы войти в историю как один из фигурантов самого чудовищного уголовного дела за всю историю современной Беларуси.