«Несмотря на все сложности, люблю свою профессию». Как лучшая швея Минска создаёт шедевры из простого куска ткани?

Новости Беларуси. Продолжаем знакомиться с победителями конкурса «Минский мастер». На этот раз героиней нашего материала стала швея пятого разряда «Центра моды» Оксана Ткаченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В профессии она уже более 15 лет и знает все секреты дамского гардероба.

Уже на протяжении 15 лет Оксана Ткаченко работает швеей. Профессию выбрала еще в школе. Далее был колледж. После ушла в декретный, во время которого шила оригинальные костюмчики для маленького сына и милые платья себе на выход.





Оксана Ткаченко, победитель городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2022»:

Специальность выбрала, потому что мне нравилось создавать что-то новое и интересное. Очень нравилось шить себе, маме, родственникам.