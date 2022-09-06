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«Несмотря на все сложности, люблю свою профессию». Как лучшая швея Минска создаёт шедевры из простого куска ткани?

06 сентября 2022 15:33
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Новости Беларуси. Продолжаем знакомиться с победителями конкурса «Минский мастер». На этот раз героиней нашего материала стала швея пятого разряда «Центра моды» Оксана Ткаченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В профессии она уже более 15 лет и знает все секреты дамского гардероба.

«Несмотря на все сложности, люблю свою профессию». Как лучшая швея Минска создаёт шедевры из простого куска ткани?-1

Уже на протяжении 15 лет Оксана Ткаченко работает швеей. Профессию выбрала еще в школе. Далее был колледж. После ушла в декретный, во время которого шила оригинальные костюмчики для маленького сына и милые платья себе на выход.

«Несмотря на все сложности, люблю свою профессию». Как лучшая швея Минска создаёт шедевры из простого куска ткани?-4



Оксана Ткаченко, победитель городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2022»:
Специальность выбрала, потому что мне нравилось создавать что-то новое и интересное. Очень нравилось шить себе, маме, родственникам.

Подробности в видеоматериале.

# Профессии # общество # Ангелина Валькович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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