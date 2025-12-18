ВНС будут освещать более 450 представителей белорусской и зарубежной прессы

ВНС задает информационные тренды на ближайшие недели и месяцы. Причем, не только в Беларуси, но и за рубежом. Освещать ход собрания будут более 450 представителей белорусской и зарубежной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественные СМИ представляют 356 корреспондентов от 23 изданий и телеканалов. Международный пул включает четыре десятка репортеров и обозревателей от 12 мировых медиагигантов, аккредитованных МИД. Кроме того, к работе привлечены свыше полусотни специалистов пресс-служб различных государственных ведомств.

Интерес со стороны прессы оказался настолько большим, что организаторам пришлось наращивать количество рабочих мест в пресс-центре ВНС. Ожидается большое количество включений прямо с места событий: семь крупнейших отечественных СМИ организовали на площадях Дворца Республики свои передвижные студии. Помимо этого, рассказывать о заседании и показывать его будут представители ведущих медиакомпаний России, Китая, Турции и Германии.