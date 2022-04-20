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«Информационная война развёрнута не только против Республики Беларусь». Сергей Рачков посетил суворовское училище

20 апреля 2022 10:06
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Новости Беларуси. Вопросы обороны и национальной безопасности нашей страны в приоритете. Решение этих задач возложено на Вооруженные Силы и правоохранительный блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Информационная война развёрнута не только против Республики Беларусь». Сергей Рачков посетил суворовское училище-1

Поэтому особое внимание – к подготовке будущих офицеров. 20 апреля Сергей Рачков посетил Минское суворовское военное училище. Уже более полувека учебное заведение готовит настоящих патриотов Беларуси. В ходе рабочего визита сенатор ознакомился материально-технической базой учреждения, пообщался с коллективом и суворовцами. Не осталась в стороне и тема геополитической обстановки.

«Информационная война развёрнута не только против Республики Беларусь». Сергей Рачков посетил суворовское училище-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вы видите, идет гибридная война, и один из самых главных, основополагающих этой гибридной войны – это информационное воздействие, информационная кампания, информационная война. Она развернута не только против Республики Беларусь и против Российской Федерации. Эта тема должна культивироваться. Развиваться, и мы ей должны уделять внимание как в гражданской плоскости, так и в военной.

«Информационная война развёрнута не только против Республики Беларусь». Сергей Рачков посетил суворовское училище-7

На сегодня в Минском суворовском военном училище обучается более 350 учащихся. Ребята показывают отличные результаты в учебе. В подтверждение – в 2021 учебном году пять суворовцев окончили учреждение с золотой медалью. К тому же, абсолютно все выпускники училища поступили в высшие учебные заведения.

# Государственная политика # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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