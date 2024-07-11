Детский музыкальный конкурс и новая звезда на Аллее славы. Как прошёл 3-й день «Славянского базара»

Несмотря на то, что торжественное открытие «Славянского базара» только 11 июля, Витебск уже давно живет в фестивальном ритме. Многочисленные выставки, театральные постановки и творческие состязания – все это в программе участников фестиваля. Этим вечером разрешится и главная интрига последних дней – станет известно имя победителя международного детского музыкального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй день песенного состязания конкурсная сцена Концертного зала «Витебск» пестрила национальным колоритом разных культур. Юные вокалисты исполнили композиции на родном языке, окунув зрителей в атмосферу традиций своего народа.

По итогам двух дней творческого состязания, наибольшее количество баллов набрали сразу две участницы. Вокалистки из Мальты и Узбекистана получили от жюри 139 очков. А вот белоруске Злате Ярошевич до заветного гран-при не хватило всего три балла. Тем не менее она завоевала симпатии зрителей. Главная интрига конкурса разрешится 11 июля во время церемонии торжественного открытия «Славянского базара». Традиционно в день открытия фестиваля на Аллее славы у Летнего амфитеатра засияла юбилейная, 20-я звезда. Обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» стал народный артист России и бессменный участник «Славянского базара» Григорий Лепс.

Алеся Иванова, корреспондент:

Но не одним музыкальным искусством наполнен фестивальный город в эти дни. На улицах Витебска свое творчество презентуют участники уличного фэста «На семи ветрах». Семь жанров искусства – семь творческих площадок. Например, сейчас мы находимся на Пушкинском мосту – здесь своими перформансами удивляют зрителей сказочные ангелы на ходулях и живые скульптуры.

А также фокусники, иллюзионисты и артисты, которые знакомят жителей и гостей Витебска с творчеством белорусских поэтов.

Екатерина Кривопуст, участница народного молодежного театра «Колесо»:

Я рассказываю людям про писателя Давида Симановича и предлагаю им прочитать стихотворение, которые он писал во время нахождения в Витебске, когда здесь долгое время жил и, кстати, сравнивал Витебск с Парижем.