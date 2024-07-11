Олег Газманов открыл серию сольников на «Славянском базаре»

XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – официальное открытие творческого форума уже 11 июля вечером! Для его посетителей и участников готово множество ярких событий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Газманов, народный артист России:

Я считаю, какая у тебя любимая песня – та песня, которая только что вышла. Она еще маленькая, ребенок, я не знаю, как она будет развиваться. Я просто мечтаю, чтобы она достигла уровня песни «Вперед, Россия».

Витебск, который совсем недавно отметил 1050-летие, остается молодым и задорным, а главное – гостеприимным. Уже сегодня на сцене Летнего амфитеатра выступят известные белорусские и зарубежные исполнители. Кроме того, станет известно имя обладателя специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».