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Олег Газманов открыл серию сольников на «Славянском базаре»

11 июля 2024 06:56
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XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – официальное открытие творческого форума уже 11 июля вечером! Для его посетителей и участников готово множество ярких событий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Газманов открыл серию сольников на «Славянском базаре»-1

Настоящий бренд культурной жизни, достойная альтернатива политизированным международным песенным конкурсам – «Славянский базар» постоянно развивается и объединяет разные целевые аудитории. Накануне с сольной программой выступил народный артист России Олег Газманов.

Олег Газманов открыл серию сольников на «Славянском базаре»-4

Олег Газманов, народный артист России:
Я считаю, какая у тебя любимая песня – та песня, которая только что вышла. Она еще маленькая, ребенок, я не знаю, как она будет развиваться. Я просто мечтаю, чтобы она достигла уровня песни «Вперед, Россия».

Витебск, который совсем недавно отметил 1050-летие, остается молодым и задорным, а главное – гостеприимным. Уже сегодня на сцене Летнего амфитеатра выступят известные белорусские и зарубежные исполнители. Кроме того, станет известно имя обладателя специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Олег Газманов

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