Более полутысячи журналистов из 11 стран мира освещают события «Славянского базара»

Внимание международному фестивалю искусств «Славянский базар», ожидаемо, повышенное. Более полутысячи журналистов из 11 стран освещают его события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 11 июля, рассказал директор фестиваля Глеб Лапицкий на пресс-конференции, посвященной открытию форума.

По его словам, в 2024 году на «Славянском базаре» рекордное количество участников. Аккредитацию получили более 6 тысяч человек из 42 стран. Впервые на фестиваль прилетел представитель Южно-Африканской Республики. Кроме того, в эти дни в Витебске находится большой пул журналистов стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Почти два десятка представителей масс-медиа из Китая, России, Казахстана и Ирана сегодня посетили международный пресс-центр.

Нарымбек Исмагулов, журналист (Казахстан): Вчера прогулялись по городу, осмотрели окрестности, очень были поражены тем, как здесь встречают нас гостеприимством местные жители, их открытым отношением, готовностью помочь и вообще хорошим настроением.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Все страны ШОС сегодня заявлены на участие в «Славянском базаре» и заявлены на участие в Дне национальных культур стран ШОС. Мы этому несказанно рады, думаю, что только теперь с некоторыми из стран нам надо интегрироваться еще больше. Они, конечно, в разных представлениях всегда были на «Славянском базаре». Это и конкурсанты, и творческие коллективы. Теперь у нас обоснования этого будет еще больше.

Уже завтра в Витебске в рамках «Славянского базара» состоится День национальных культур ШОС. Сейчас на площади Победы идут последние приготовления. Здесь развернется один большой павильон всех стран – участниц международной организации как символ единения дружеских народов.