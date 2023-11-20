В Беларуси выросло число киберпреступлений в 2023-м

В Беларуси растет число киберпреступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Гродненской области за 2023 год их зарегистрировано свыше 1 200. В основном это интернет-мошенники из-за рубежа. Они предлагают услуги флориста или дополнительного заработка в интернете, а в Гродно прямо сейчас десятки людей попались на желании приобрести дешевую резину известных европейских брендов.

В милиции увеличивается количество заявлений от граждан, которые внесли предоплату за шины. Да и в целом отмечают грустную статистику: число киберпреступлений в этом году растет.