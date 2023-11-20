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В Беларуси выросло число киберпреступлений в 2023-м

20 ноября 2023 17:11
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В Беларуси растет число киберпреступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Гродненской области за 2023 год их зарегистрировано свыше 1 200. В основном это интернет-мошенники из-за рубежа. Они предлагают услуги флориста или дополнительного заработка в интернете, а в Гродно прямо сейчас десятки людей попались на желании приобрести дешевую резину известных европейских брендов.

В милиции увеличивается количество заявлений от граждан, которые внесли предоплату за шины. Да и в целом отмечают грустную статистику: число киберпреступлений в этом году растет.

В Беларуси выросло число киберпреступлений в 2023-м-1

Владимир Аплевич, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Всего зарегистрировано 1 242 преступления. Увеличение киберпреступности произошло за счет фактов мошенничества, которые активно проходят на территории Республики Беларусь. Общая сумма причиненного ущерба гражданам составляет более 1,5 миллиона белорусских рублей.

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# Интернет-мошенничество # Галина Буро

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