«Лiстапад» дает новый виток международным отношениям. Беларусь и Китай запускают первый в истории совместный кинопроект. Стороны подписали соответствующее соглашение 20 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать над проектом будут как наши, так и зарубежные специалисты. Съемки картины пройдут в самых живописных уголках обоих государств. Она расскажет историю любви между молодыми людьми из Китая и Беларуси. Сюжет авторы пока держат в тайне. Они планируют отразить в фильме историческое и культурное наследие народов, а также ближе познакомить зрителей с молодежью таких разных стран. Новая лента призвана показать, как при гармоничном сосуществовании можно сохранить мир.





Анатолий Маркевич. министр культуры Беларуси:

Фильм должен получится прекрасный по сюжету, потому что он отражает дружбу наших стран, которая заложена руководителями двух государств.





Жао Шугуан, режиссер-постановщик проекта, председатель Китайской ассоциации кинокритиков:

Лидеры наших стран подписали декрет, который стимулирует совместное производство кинокартин. И мы прибыли в Беларусь именно ради этого. Новый фильм укрепит нашу дружбу и культурные связи.







Ван Сяомэн, генеральный секретарь Ассоциации организаций китайских соотечественников «Хуацяо» в Беларуси:

Сценарий сейчас в процессе доработки. Лейтмотивом всего фильма будет любовь и дружба между нашими народами. В фильме будет только счастливый финал.



