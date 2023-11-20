Учитель истории из витебской гимназии стал популярным в TikTok – пообщались с интернет-звездой

Новости Беларуси. Учитель из Витебска рассказывает об истории Беларуси в TikTok и набирает миллионы просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пользователи поддерживают такую форму обучения лайками, ведь теперь, не покидая социальную сеть, можно начать подготовку к экзамену или централизованному тестированию.

Его ролики по истории Беларуси «вирусятся» в TikTok и набирают тысячи лайков. Витебский педагог Александр Дединкин смело внедряет новые формы обучения и помогает ученикам подготовиться к экзаменам и ЦТ, не выходя из социальной сети. В своем аккаунте кандидат исторических наук прорабатывает билеты, решает тесты и поэтические загадки.

Александр Дединкин, учитель истории гимназии № 2 Витебска:

Если не знать историю, так мы тогда забываем и про свои корни. Как мы можем смотреть в будущее, если у нас нет корней. Получается, формируется поколение «перекати-поле». Это не про нас, это не про белорусов. Я патриот своей страны, я люблю свою историю и очень надеюсь, что и своих учеников заражаю этой любовью.