В Жодино прошёл финал республиканского конкурса молодежных проектов «Дзявочы вянок міру»

Креативный подход и польза для общества. В Жодино прошел финал республиканского конкурса молодежных проектов «Дзявочы вянок міру». Инициатива Белорусского союза женщин уже в пятый раз объединила команды со всей страны. На суд жюри представили 13 креативных идей, миссия которых объединить белорусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тематика заявленных инициатив разная: укрепление статуса семьи, сохранение исторической памяти и другие. К примеру, команда девушек из Министерства по чрезвычайным ситуациям подготовила медиапроект о восстановлении и развитии городов, пострадавших в годы Великой Отечественной войны. Над реализацией идеи полгода работали несколько десятков человек.

Анастасия Соколова, старший инспектор оперативно-аналитического отдела Университета гражданской защиты МЧС Беларуси: Мы снимали ролики, видео. Каждая наша первичка, потому что наш союз женщин МЧС объединяет около 20 первичек в каждой области своей. Вот и девушки каждый про свой город снимали: от 1945 года, как он восстанавливался разрушенный, до сегодняшних дней. Чтобы можно было увидеть трудовой подвиг народа, как они своими руками из пепла восстанавливали свою Родину.

Традиционная часть программы – презентация венков, которые команды привезли на конкурс. Яркое дефиле не оставило равнодушной публику. Высший балл в этой номинации получили активистки из Министерства промышленности Беларуси.

Республиканский конкурс объединяет под своим крылом молодежный актив Белорусского союза женщин. Проект призван поддержать стремление белорусок создавать что-то новое и помогает раскрывать таланты белорусок.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

У наших молодых девушек есть будущее в нашей стране. Они могут реализоваться во всех направлениях абсолютно. От момента, когда ты мама и жена, что, безусловно, очень важно. Потому что мы говорим про демографию сегодня. До момента реализации твоих профессиональных каких-то навыков. Ты можешь стать профессионалом, при этом совмещать и карьеру, и материнство, и учебу.

Самые яркие инициативы были отмечены дипломами и денежными призами. Три проекта получили гранты на дальнейшую реализацию. Лучшей на конкурсе в этот раз стала команда Гродненской областной организации Белорусского союза женщин.