Головченко: ситуация с процентными ставками по кредитам стабилизировалась

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Что я имею в виду под опорами для экономики Беларуси? Это, во-первых, диверсифицированность секторов экономки. Это и сельское хозяйство, производство продуктов питания, обрабатывающая промышленность – разные отрасли. Химическая промышленность, легкая промышленность, деревообработка, нефтепереработка. Это очень непросто было действительно для руководства страны – не потерять ни одного из тех секторов, которые достались нам от Советской Беларуси. Это требовало огромных финансовых ресурсов, напряжения сил. Сейчас это отдает отдачу, потому что, если наступают проблемы где-то в одном секторе, мы это можем компенсировать.