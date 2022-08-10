Головченко: ситуация с процентными ставками по кредитам стабилизировалась

Новости Беларуси. Факторы устойчивости 10 августа назвал глава правительства во время рабочего визита в Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – агропромышленная отрасль. В графике – посещение нескольких объектов региона.
В ходе рабочего визита в Солигорский район также обсудили накануне озвученное решение правительства. Это реализация крупных импортозамещающих проектов в городах 80-тысячниках.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Что я имею в виду под опорами для экономики Беларуси? Это, во-первых, диверсифицированность секторов экономки. Это и сельское хозяйство, производство продуктов питания, обрабатывающая промышленность – разные отрасли. Химическая промышленность, легкая промышленность, деревообработка, нефтепереработка. Это очень непросто было действительно для руководства страны – не потерять ни одного из тех секторов, которые достались нам от Советской Беларуси. Это требовало огромных финансовых ресурсов, напряжения сил. Сейчас это отдает отдачу, потому что, если наступают проблемы где-то в одном секторе, мы это можем компенсировать.
Речь шла и о процентных ставках по кредитам. Как заверил премьер-министр, сейчас ситуация стабилизировалась. Доверие вкладчиков к банковской системе восстановлено. Наблюдается устойчивый приток вкладов в белорусских рублях.
Головченко показали, как коптят и маринуют яйца на Солигорской птицефабрике.