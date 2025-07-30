Иконы, древние фрески, старинные кресты. В Музее истории НАН Беларуси проходит выставка сакрального искусства

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Платформа вдохновения! Продолжаем знакомиться с Музеем белорусского искусства и культуры НАН Беларуси. Наше путешествие будет наполнено гармонией и светом. В зале сакрального искусства собрали ценные реликвии трех конфессий: православной, униатской, католической. Культурное наследие белорусов. Декоративная резьба, алтарная скульптура, церковное облачение, старинные иконы. Чтобы прочувствовать духовную атмосферу сполна, на экспозиции сделали православный иконостас, католический алтарь – как в христианских храмах...

Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент:

Главное место в этом алтаре отведено уникальной иконе, одной из древнейших, ныне существующих, известных нам в музеях Беларуси, – это «Поклонение волхвов». Эта икона была написана по сохранившимся документам не позднее 1514 года, найдена была во время экспедиции в костеле Петра и Павла деревни Дрисвяты Браславского района. Она была спрятана за полотном от глаз тех людей, которые могли этой иконе навредить. Во время реставрации некоторые из слоев были раскрыты и был раскрыт небольшой портрет донатора – дарителя, изображенного коленопреклоненным. В центре под иконой мы видим еще одно уникальное произведение – это небольшой камерный алтарик, изображающий святую Екатерину и святую Доротею.