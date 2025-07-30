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Иконы, древние фрески, старинные кресты. В Музее истории НАН Беларуси проходит выставка сакрального искусства

30 июля 2025 15:40
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Иконы, древние фрески, старинные кресты. В Музее истории НАН Беларуси проходит выставка сакрального искусства-2

Платформа вдохновения! Продолжаем знакомиться с Музеем белорусского искусства и культуры НАН Беларуси. Наше путешествие будет наполнено гармонией и светом. В зале сакрального искусства собрали ценные реликвии трех конфессий: православной, униатской, католической. Культурное наследие белорусов. Декоративная резьба, алтарная скульптура, церковное облачение, старинные иконы. Чтобы прочувствовать духовную атмосферу сполна, на экспозиции сделали православный иконостас, католический алтарь – как в христианских храмах...

Иконы, древние фрески, старинные кресты. В Музее истории НАН Беларуси проходит выставка сакрального искусства-4

Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент:
Главное место в этом алтаре отведено уникальной иконе, одной из древнейших, ныне существующих, известных нам в музеях Беларуси, – это «Поклонение волхвов». Эта икона была написана по сохранившимся документам не позднее 1514 года, найдена была во время экспедиции в костеле Петра и Павла деревни Дрисвяты Браславского района. Она была спрятана за полотном от глаз тех людей, которые могли этой иконе навредить. Во время реставрации некоторые из слоев были раскрыты и был раскрыт небольшой портрет донатора – дарителя, изображенного коленопреклоненным. В центре под иконой мы видим еще одно уникальное произведение – это небольшой камерный алтарик, изображающий святую Екатерину и святую Доротею.

Иконы, древние фрески, старинные кресты. В Музее истории НАН Беларуси проходит выставка сакрального искусства-6

Окна в Божий мир! В этих иконах – вера и надежда, молитвы многих поколений белорусов. Святыни были спасены из разрушенных храмов и получили новую жизнь в руках реставраторов. В этих произведениях искусства воплотился талант наших предков. Здесь можно проследить развитие и традиции белорусской школы иконописи. Почетное место в сакральном собрании занимает копия Богоматери Одигитрии Белыничской. Она была написана еще во второй половине XVII века, прошла сквозь тернии к звездам и многим подарила исцеление и спасение.

Подробности в видео

# Выставка # Вероника Макаревич # НАН Беларуси # Религия

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