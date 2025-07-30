Минская область занимает второе место в стране по валовому производству молока за день

Минская область занимает второе место в стране по валовому производству молока. В сутки получают почти 6,5 тысячи тонн. Это результат целенаправленной работы: строятся современные молочно-товарные комплексы, применяются передовые технологии, улучшается содержание животных, кормовая база, а значит, и качество молока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В сельхозпредприятии «17 Сентября» полностью ушли от привязного содержания скота. Последним этапом стало возведение очередного высокотехнологичного молочно-товарного комплекса. Два помещения для буренок, доильно-молочный блок, здание сухостоя на 150 голов – сегодня объект выглядит современно.

Здесь применяются передовые технологии: автоматизированная система доения и кормления. Все для повышения продуктивности животных. И уже есть результаты. На новом комплексе получают почти 28 килограммов молока на корову в сутки. Реализуют за день на 5 тонн больше, чем в 2024 году.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

70 % молоко поступает на Несвижский завод детского питания. Поэтому продукт должен соответствовать высокому качеству. Здесь только сорт экстра.