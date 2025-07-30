Минская область занимает второе место в стране по валовому производству молока за день
Минская область занимает второе место в стране по валовому производству молока. В сутки получают почти 6,5 тысячи тонн. Это результат целенаправленной работы: строятся современные молочно-товарные комплексы, применяются передовые технологии, улучшается содержание животных, кормовая база, а значит, и качество молока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В сельхозпредприятии «17 Сентября» полностью ушли от привязного содержания скота. Последним этапом стало возведение очередного высокотехнологичного молочно-товарного комплекса. Два помещения для буренок, доильно-молочный блок, здание сухостоя на 150 голов – сегодня объект выглядит современно.
Здесь применяются передовые технологии: автоматизированная система доения и кормления. Все для повышения продуктивности животных. И уже есть результаты. На новом комплексе получают почти 28 килограммов молока на корову в сутки. Реализуют за день на 5 тонн больше, чем в 2024 году.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
70 % молоко поступает на Несвижский завод детского питания. Поэтому продукт должен соответствовать высокому качеству. Здесь только сорт экстра.
Качество строго контролируется. Здесь есть своя лаборатория, где исследуют молоко, чтобы оно было безопасным, не содержало остатков антибиотиков и других нежелательных веществ. За год производят более 34 тонн чистого натурального продукта.
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