В Беларуси определён первый комбайнер-трёхтысячник из Клецкого района

В полях – новые рекорды. В Беларуси определен первый комбайнер-трехтысячник из Клецкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Героем жатвы стал Павел Шутило из хозяйства «Кухчицы». А до этого его коллега Андрей Алексейчик первым в стране перевез 3 тысячи тонн зерна. Столь впечатляющих результатов позволила добиться слаженная работа механизаторов, агрономов и других специалистов. Жатва с каждым днем набирает обороты.

В Минской области почти все районы присоединились к уборке озимого рапса на зерно. Аграрии уже прошли более 9 тысяч 300 гектаров. Самая высокая урожайность в Дзержинском районе – 39 центнеров с гектара. Параллельно завершают уборку озимого ячменя.