Что носят минские модницы в 2025-м? Поговорили с прохожими про тренды

Это один из любимых моих пиджаков, потому что он отражает то, про что я. Он такой, про проявленность. Он мне нравится, такой яркий! Это дизайнерский пиджак. Девушка просто его расписала, и получилась такая уникальная вещь. Я бы не сказала, что есть какая-то конкретная вещь, которую дает стиль. Я думаю, что это состояние, которое одежду тебе дает.