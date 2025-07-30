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Что носят минские модницы в 2025-м? Поговорили с прохожими про тренды

30 июля 2025 14:47
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Что носят минские модницы в 2025-м? Поговорили с прохожими про тренды-1

Это один из любимых моих пиджаков, потому что он отражает то, про что я. Он такой, про проявленность. Он мне нравится, такой яркий! Это дизайнерский пиджак. Девушка просто его расписала, и получилась такая уникальная вещь. Я бы не сказала, что есть какая-то конкретная вещь, которую дает стиль. Я думаю, что это состояние, которое одежду тебе дает.

Что носят минские модницы в 2025-м? Поговорили с прохожими про тренды-3

Большой гардероб, даже есть гардеробная, но не спасает, все равно нечего надеть. Треники каждый день – это класс. Крабики для волос вернулись – это восхитительно. Возможность носить обувь без каблуков и платформы тоже на everyday – это здорово. Мне нравится возраст стиля 90-х, низкая посадка, какие-то платочки на сумочках, платочки в виде топа, тонкие ремешки.

Подробности смотрите в видео.

# Опрос # Мода

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