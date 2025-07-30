Что носят минские модницы в 2025-м? Поговорили с прохожими про тренды

Это один из любимых моих пиджаков, потому что он отражает то, про что я. Он такой, про проявленность. Он мне нравится, такой яркий! Это дизайнерский пиджак. Девушка просто его расписала, и получилась такая уникальная вещь. Я бы не сказала, что есть какая-то конкретная вещь, которую дает стиль. Я думаю, что это состояние, которое одежду тебе дает.
Большой гардероб, даже есть гардеробная, но не спасает, все равно нечего надеть. Треники каждый день – это класс. Крабики для волос вернулись – это восхитительно. Возможность носить обувь без каблуков и платформы тоже на everyday – это здорово. Мне нравится возраст стиля 90-х, низкая посадка, какие-то платочки на сумочках, платочки в виде топа, тонкие ремешки.
Подробности смотрите в видео.