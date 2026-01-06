ИИ-помощник от Минэнерго, виртуальное путешествие по стране – побывали на выставке «Моя Беларусь»

Алина Трус, корреспондент: Здесь можно совершить виртуальное путешествие по всем регионам Беларуси и познакомиться с передовыми достижениями нашей страны. На выставке представлены разработки ключевых отраслей – от промышленности и сельского хозяйства до науки.

Экспозиция «Моя Беларусь» разделена на тематические локации. Всего их более десяти. Интерактивные зоны вызывают интерес и у взрослых, и у детей. Например, привлекают внимание разработки Минэнерго. Они активно используют нейросети и даже запрограммировали виртуального консультанта.

– Алена, расскажи, какой тариф на газ? – При наличии газового счетчика стоимость одного метра кубического составляет 0,2125 белорусского рубля.

А еще подводный дрон. Он оперативно может исследовать труднодоступные места под водой.

Екатерина Борбашова, начальник отдела защиты персональных данных центра кибербезопасности Минскэнерго:

Этот подводный дрон очень активно использует нейросеть и показывает на карте, где у нас повреждения газопровода, какие у нас элементы являются наиболее повреждаемыми. Ну и, в принципе, передает оператору всю информацию о том повреждении, которое он обнаруживает.

Также у нас есть квадрокоптеры с газоанализатором, которые также используют нейросеть. Принцип примерно такой же. То есть находится облако метана, и передается сразу же оператору информация об этом.