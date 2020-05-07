«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

Алексей Филатов, сапёр первой специализированной поисковой роты второго специализированного поискового взвода, ефрейтор:

Были найдены останки в количестве 26 человек, и находим до сих пор, проверяем местность. Предположительно, около сотни человек ещё здесь есть. Испытываю гордость за то, что мы работаем, достаём останки, возможно, устанавливаем личности каких-то людей. Они приезжают, смотрят и знают, что их родственник – дедушка, прадедушка похоронен здесь. Знают, что не где-то там, в лесу, и тем более не под домами, которые сейчас строятся.