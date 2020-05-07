«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

Душещипательные и пронзающие истории Великой Отечественной войны. Но многие из них, увы, так и останутся безымянными. Масюковщина. Экс-деревня, ныне – микрорайон столицы.
Душещипательные и пронзающие истории Великой Отечественной войны. Но многие из них, увы, так и останутся безымянными. Масюковщина. Экс-деревня, ныне – микрорайон столицы.
Мало кто знает, но с 1941 года здесь была перевалочная база для советских военнопленных, которых отправляли в лагеря Германии.
По разным данным, здесь погибли более 80 тысяч узников – от истощения, болезней и издевательств. Из 80 тысяч замученных до смерти жертв архипелага Шталаг поименно известно лишь чуть больше десятой части. Имена продолжают всплывать, спустя десятилетия.
Алексей Филатов, сапёр первой специализированной поисковой роты второго специализированного поискового взвода, ефрейтор:
Были найдены останки в количестве 26 человек, и находим до сих пор, проверяем местность. Предположительно, около сотни человек ещё здесь есть. Испытываю гордость за то, что мы работаем, достаём останки, возможно, устанавливаем личности каких-то людей. Они приезжают, смотрят и знают, что их родственник – дедушка, прадедушка похоронен здесь. Знают, что не где-то там, в лесу, и тем более не под домами, которые сейчас строятся.