Каникулы под мирным небом – 35 детей из Луганской области отметят Новый год в Беларуси
35 детей из Луганской области отметят Новый год в Беларуси. Несколько недель они проведут в одном из санаториев Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для ребят подготовили насыщенную развлекательную программу, кульминацией которой станет поездка в Минск на Президентскую елку. Детей Донбасса в Беларусь на оздоровление привозит благотворительная организация паралимпийца Алексея Талая.
О зимних каникулах под мирным небом в материале Юлии Мычки.
Юлия Мычка, корреспондент:
Вековые ели, чистый воздух и почти звенящая тишина. Для детей Донбасса отдых в спокойной и мирной Беларуси уже настоящий праздник. И мы точно знаем, как отогреть маленькие сердца, которым пришлось очень быстро повзрослеть.
На несколько часов один из корпусов могилевского санатория превратился в настоящий дом моды. Здесь воспитанники Антрацитовского детского дома примеряют наряды для завтрашней поездки в Минск, где ребята посетят дельфинарий и зажгут огни на главной елке страны. Чтобы каждый ребенок почувствовал себя частью большой новогодней сказки, новогодние чудеса слегка опережают календарь.
Екатерина Сухорукина:
Нас 35 человек, нам вчера привезли новые платья, костюмы, мы их мерили, подбирали, выбирали. Нам они очень нравятся. Осталось только купить обувь для Президентской елки.
Карина Куликова:
Мы уже в Беларуси 5 дней, мы были уже и в музее, и в зоосаде.
Как заботятся о маленьких гостях в санатории – смотрите в видеосюжете.
У ребят насыщенная программа – ни дня без гостей и подарков. Квесты, мультфильмы, интерактивная кухня. Не только весело, но и с пользой дела ребят поздравляют работники предприятия «Могилевоблгаз». Среди подарков милые сувениры, новогодние игрушки, которые каждый год будут напоминать детям из Донбасса про их путешествие в Беларусь.
Светлана Гончарова, представитель Могилевского филиала РУП «Могилевоблгаз»:
Мы приехали не только для того, чтобы напомнить детям о правилах пользования газа в быту, но и в игровой форме, чтобы это все было интересно, весело. Все-таки улыбки детей – это самое важное.
Последние хлопоты перед главной елкой страны. Новая обувь под стать наряду. 35 пар от 27 до 39 размера. Туфли и кроссовки, к слову, белорусского производства ребята выбирают сами. Предновогодний шопинг – еще одна приятная страница этой истории. Уже завтра, 28 декабря, одетые с иголочки ребята познакомятся с главным волшебником зимы и с головой окунутся в рождественское чудо.
Детей Донбасса в Беларусь на оздоровление привозит благотворительная организация паралимпийца Алексея Талая. Отогреться на нашей земле смогли уже несколько тысяч ребят, а еще вернуться в детство, которое беспощадно отбирает война.