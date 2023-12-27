Каникулы под мирным небом – 35 детей из Луганской области отметят Новый год в Беларуси

35 детей из Луганской области отметят Новый год в Беларуси. Несколько недель они проведут в одном из санаториев Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для ребят подготовили насыщенную развлекательную программу, кульминацией которой станет поездка в Минск на Президентскую елку. Детей Донбасса в Беларусь на оздоровление привозит благотворительная организация паралимпийца Алексея Талая. О зимних каникулах под мирным небом в материале Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Вековые ели, чистый воздух и почти звенящая тишина. Для детей Донбасса отдых в спокойной и мирной Беларуси уже настоящий праздник. И мы точно знаем, как отогреть маленькие сердца, которым пришлось очень быстро повзрослеть.

На несколько часов один из корпусов могилевского санатория превратился в настоящий дом моды. Здесь воспитанники Антрацитовского детского дома примеряют наряды для завтрашней поездки в Минск, где ребята посетят дельфинарий и зажгут огни на главной елке страны. Чтобы каждый ребенок почувствовал себя частью большой новогодней сказки, новогодние чудеса слегка опережают календарь.

Екатерина Сухорукина:

Нас 35 человек, нам вчера привезли новые платья, костюмы, мы их мерили, подбирали, выбирали. Нам они очень нравятся. Осталось только купить обувь для Президентской елки.

Карина Куликова:

Мы уже в Беларуси 5 дней, мы были уже и в музее, и в зоосаде. Как заботятся о маленьких гостях в санатории – смотрите в видеосюжете. У ребят насыщенная программа – ни дня без гостей и подарков. Квесты, мультфильмы, интерактивная кухня. Не только весело, но и с пользой дела ребят поздравляют работники предприятия «Могилевоблгаз». Среди подарков милые сувениры, новогодние игрушки, которые каждый год будут напоминать детям из Донбасса про их путешествие в Беларусь.

Светлана Гончарова, представитель Могилевского филиала РУП «Могилевоблгаз»:

Мы приехали не только для того, чтобы напомнить детям о правилах пользования газа в быту, но и в игровой форме, чтобы это все было интересно, весело. Все-таки улыбки детей – это самое важное.