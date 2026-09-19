Новости по тегу #Спортивный праздник

В Минске торжественно дали старт Республиканской универсиаде и спартакиаде колледжей. Масштабный спортивный праздник объединил тысячи студентов из 31 вуза и учащихся колледжей со всей страны.
На дистанцию Минского полумарафона вышли и профессионалы, и любители бега. Мощная поддержка болельщиков вдоль трассы превратила это событие в большой спортивный праздник.
Минский полумарафон объединил около 30 тысяч участников из 40 стран. На ключевых дистанциях уже известны имена первых финишеров.
Общественно-политический марафон «17 граней единства» в преддверии Дня народного единства заглядывает в различные населенные пункты нашей страны.
До самого массового бегового события столицы остались считаные дни!
Трассы веломарафона прошли по самым живописным уголкам Солигорского и Любанского районов. Одна из особенностей веломарафона – традиционный маршрут через терриконы, созданные из пустой породы, оставшейся после добычи калийной соли.
В программе парные заезды и автограф-сессия. Завершением сегодняшнего дня станут выступления музыкальных хед-лайнеров и диджея.
В мероприятии примут участие около 3 тысяч человек. Для спортсменов подготовлены три дистанции – 45, 75 и 130 километров.
Мероприятие приурочено к 35-летию Национального Олимпийского комитета Беларуси
У Дворца спорта продолжается марафон масштабных молодежных зарядок.
Летний сезон здесь открыли акцией «Лето – пора активная». На поле провели турнир, который объединил четыре школьные команды.
К фестивалю здесь провели реконструкцию базы, а на территории появилась многофункциональная спортивная площадка.
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