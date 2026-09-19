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Новости по тегу #Спортивный праздник

Дорохович: спорт помогает молодежи быть спортивной, активной и инициативной
19 сентября 2026 17:25

Дорохович: спорт помогает молодежи быть спортивной, активной и инициативной

Около 30 тыс. участников из 40 стран принимают участие в Минском полумарафоне
06 сентября 2026 11:31

Около 30 тыс. участников из 40 стран принимают участие в Минском полумарафоне

В столице стартовал Минский полумарафон. Узнали, как проходят забеги
06 сентября 2026 08:29

В столице стартовал Минский полумарафон. Узнали, как проходят забеги

Общественно-политический марафон «17 граней единства» прошел в райцентре Мосты
29 августа 2026 17:37

Общественно-политический марафон «17 граней единства» прошел в райцентре Мосты

Старт 6 сентября! Узнали, что ожидает участников Минского полумарафона
28 августа 2026 10:14

Старт 6 сентября! Узнали, что ожидает участников Минского полумарафона

Около 3 тысяч человек приняли участие в веломарафоне «Соль Полесья» в Солигорске
17 августа 2026 14:23

Около 3 тысяч человек приняли участие в веломарафоне «Соль Полесья» в Солигорске

Более 20 пилотов из Беларуси, России и Японии принимают участие в Открытом чемпионате RDS Оpen в Минске
15 августа 2026 14:34

Более 20 пилотов из Беларуси, России и Японии принимают участие в Открытом чемпионате RDS Оpen в Минске

Веломарафон «Соль Полесья» стартует 15 августа в Солигорском районе
14 августа 2026 07:06

Веломарафон «Соль Полесья» стартует 15 августа в Солигорском районе

В Минске стартует спортивный праздник «Олимпийский день»
27 июня 2026 11:24

В Минске стартует спортивный праздник «Олимпийский день»

В Минске каждые выходные проходит серия тренировок под открытым небом
14 июня 2026 13:53

В Минске каждые выходные проходит серия тренировок под открытым небом

Клуб «Минск» совместно с администрацией Московского района открыл обновленную спортивную площадку
09 июня 2026 08:17

Клуб «Минск» совместно с администрацией Московского района открыл обновленную спортивную площадку

Светлогорск принимает масштабный спортивно-культурный фестиваль «Вытокі»
05 июня 2026 18:09

Светлогорск принимает масштабный спортивно-культурный фестиваль «Вытокі»