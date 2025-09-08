Большой спортивный праздник в маленьком городе. После масштабной реконструкции в Белыничах открылся городской стадион, ядром которого стало современное полноразмерное футбольное поле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атлеты получили качественную площадку с искусственным покрытием, на трибунах увеличилось количество зрительских мест, есть светодиодное табло. Проект обошелся бюджету в 600 тысяч рублей. В обустройстве стадиона местным властям помогла Белорусская федерация футбола.

Владимир Базанов, заместитель председателя ассоциации «Белорусской федерации футбола»:

То, что сказал Президент: что нужно сделать так, чтобы в районном центре была команда Второй лиги минимум. И мы видим, что действительно, то что сделано здесь, какое здесь положено поле. 105 на 68 – это полноразмерное поле. В ближайшее время такое же поле будет в Белоозерске под Березой. Там, где тоже идет развитие футбола. Мы положили поле и в Витебской области в Поставах, то есть везде, где идет развитие, мы всегда подставляем плечо.

Площадка, я хочу сказать, достойная. В Беларуси таких мало. Первоочередное: нет кочек, мяч катится как по скатерти, все просто отлично сделано. Два года назад в местной школе олимпийского резерва открылось отделение футбола. До этого самый популярный в мире вид спорта развивался на любительском уровне. Вместе с тем, пятеро уроженцев Белыничей в разное время защищали и продолжают защищать цвета национальной сборной по футболу. Один из них – чемпион Беларуси Павел Пласконный – для поклонников спорта провел автограф-сессию.