Большой спортивный праздник в маленьком городе. После масштабной реконструкции в Белыничах открылся городской стадион, ядром которого стало современное полноразмерное футбольное поле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой спортивный праздник в маленьком городе. После масштабной реконструкции в Белыничах открылся городской стадион, ядром которого стало современное полноразмерное футбольное поле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Атлеты получили качественную площадку с искусственным покрытием, на трибунах увеличилось количество зрительских мест, есть светодиодное табло. Проект обошелся бюджету в 600 тысяч рублей. В обустройстве стадиона местным властям помогла Белорусская федерация футбола.
Владимир Базанов, заместитель председателя ассоциации «Белорусской федерации футбола»:
То, что сказал Президент: что нужно сделать так, чтобы в районном центре была команда Второй лиги минимум. И мы видим, что действительно, то что сделано здесь, какое здесь положено поле. 105 на 68 – это полноразмерное поле. В ближайшее время такое же поле будет в Белоозерске под Березой. Там, где тоже идет развитие футбола. Мы положили поле и в Витебской области в Поставах, то есть везде, где идет развитие, мы всегда подставляем плечо.
Площадка, я хочу сказать, достойная. В Беларуси таких мало. Первоочередное: нет кочек, мяч катится как по скатерти, все просто отлично сделано.
Два года назад в местной школе олимпийского резерва открылось отделение футбола. До этого самый популярный в мире вид спорта развивался на любительском уровне. Вместе с тем, пятеро уроженцев Белыничей в разное время защищали и продолжают защищать цвета национальной сборной по футболу. Один из них – чемпион Беларуси Павел Пласконный – для поклонников спорта провел автограф-сессию.
Дмитрий Парфенов, мастер спорта Беларуси, обладатель Кубка Беларуси 2005 года:
Как, по крайней мере, у меня было, это ни условий, ничего такого не было. А здесь уже приблизительно как в городах, то есть дети с малого возраста привыкают на хорошем поле тренироваться, к условиям хорошим, что дает потом адаптироваться быстрее в команде.
Сразу после церемонии открытия стадиона состоялся первый матч. За победу сражались Минский клуб «Крумкачы» и местная команда «Друть», для которой игра стала первой на родном поле в рамках Второй лиги чемпионата страны. Созданные условия позволяют принимать матчи профессионального уровня.