Игорь Сергеенко: «Запретительных мер нет. У нас можно говорить в СМИ что хочешь, но нести за это ответственность»

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Запретительных мер нет. У нас можно говорить в СМИ что хочешь, но нести за это ответственность. В первую очередь перед людьми, перед собой, перед обществом, ну и перед законом. Один из известных зарубежных политиков прошлого века отметил так: «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны». Это так. И порой противостоять, противодействовать фейкам, откровенной лжи в эфире достаточно сложно. Нужно работать во многих направлениях с опережением. Самое главное – давать правдивую информацию. И давать, конечно же, раньше, чем поступают эти потоки лжи. Разбираться, объяснять, рассказывать. Поэтому сегодня на совещании шла речь о том, как совершенствовать эту работу, как активизировать работу, в том числе наших журналистов, телевизионных каналов, в каком направлении. Творчески, интересно подавать информацию, заинтересовывать аудиторию. Заниматься и пропагандой, и контрпропагандой, как сегодня сказал глава государства. Речь шла о том, как в практической плоскости и какие мероприятия реализовывать именно на информационном фронте войны.

«На Западе политику давно превратили в постановочное кино и шоу». Лукашенко поручил вести контрпропаганду (здесь подробности).