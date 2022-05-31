Не сад, а мечта с подогревом пола и медблоком. Вот какое учреждение образования открылось в Шклове

Новости Беларуси. Детский сад, построенный по уникальному проекту, распахнул свои двери в Шклове. Таких в стране единицы. Отличие объекта в том, что он полностью работает на электричестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время отопительного сезона прогрев помещения происходит за счет теплого пола. Специальная планировка помогает сохранять температуру, в каждой из трех групп свой выход на улицу. Дошкольное учреждение рассчитано на 50 воспитанников. Педагогический коллектив пока только формируется. Акцент планируют делать на разностороннее развитие малышей. На полках групп уже больше сотни наборов для детского творчества.

Регина Минина, жительница Шклова:

Конечно, наша жизнь очень изменится, так как я работаю в этом микрорайоне, мой супруг здесь работает. Нашу старшую дочку мы отвозили в город за три километра на автобусе. Зимой по морозам это очень неудобно. Сейчас у нас 3-летний мальчик Макар. Мы живем в доме напротив, поэтому очень хорошо, близко. Перед тем как идти на работу, не надо ехать никуда на автобусе, отвел – и на работе.

Ольга Прохорова, заведующая Шкловским детским садом № 15:

Если говорить о комплектации детского сада, то он укомплектован более чем на 100 %. Современные медицинский блок, пищеблок, работает кабинет логопеда, музыкально-спортивный зал.