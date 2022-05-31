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«Была тенденция утечки». В первом чтении принят законопроект по вопросам защиты персональных данных

31 мая 2022 10:58
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Новости Беларуси. Рост числа приезжающих трудовых мигрантов прогнозируют в Беларуси. Только в 2021 году цифра составила 14 тысяч человек. Это граждане 80 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Была тенденция утечки». В первом чтении принят законопроект по вопросам защиты персональных данных-1

31 мая в Овальном зале в первом чтении принят законопроект по вопросам защиты персональных данных. Поправки связаны с изменениями в Конституции и Указом «О биометрических документах». В первую очередь эта норма направлена на защиту личной информации как каждого белоруса, так и отдельно взятого предприятия или организации. Чтобы не допустить утечки, для структур, занимающихся ее сбором и хранением, определена особая ответственность.  

«Была тенденция утечки». В первом чтении принят законопроект по вопросам защиты персональных данных-4

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Была тенденция утечки данных. Обзванивали жулики, мошенники по банковской сфере с просьбой предоставить какие-то данные свои банковские и так далее. И мы видим, что сейчас уже значительно сократилось это все, потому что сегодня есть и ответственность, введена как уголовная, так и административная по этому поводу, поэтому закон работает, живет, и я надеюсь, что и дальше будет так продолжаться.  

Всего на заседании восьмой сессии Палаты представителей было рассмотрено 12 законопроектов.  

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# Закон # общество # Игорь Мартынов # Фотофакт

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