«Была тенденция утечки». В первом чтении принят законопроект по вопросам защиты персональных данных

Новости Беларуси. Рост числа приезжающих трудовых мигрантов прогнозируют в Беларуси. Только в 2021 году цифра составила 14 тысяч человек. Это граждане 80 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 мая в Овальном зале в первом чтении принят законопроект по вопросам защиты персональных данных. Поправки связаны с изменениями в Конституции и Указом «О биометрических документах». В первую очередь эта норма направлена на защиту личной информации как каждого белоруса, так и отдельно взятого предприятия или организации. Чтобы не допустить утечки, для структур, занимающихся ее сбором и хранением, определена особая ответственность.

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Была тенденция утечки данных. Обзванивали жулики, мошенники по банковской сфере с просьбой предоставить какие-то данные свои банковские и так далее. И мы видим, что сейчас уже значительно сократилось это все, потому что сегодня есть и ответственность, введена как уголовная, так и административная по этому поводу, поэтому закон работает, живет, и я надеюсь, что и дальше будет так продолжаться.

Всего на заседании восьмой сессии Палаты представителей было рассмотрено 12 законопроектов.