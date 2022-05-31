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«Вы вернули людей в свои семьи». Лукашенко наградил сотрудников КГБ, которые спасли белорусов в Украине

31 мая 2022 11:19
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Новости Беларуси. Еще одно мероприятие 31 мая в рабочем графике Президента под грифом «Совершенно секретно». Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам КГБ, участвовавшим в спецоперации по освобождению белорусов в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Вы вернули людей в свои семьи». Лукашенко наградил сотрудников КГБ, которые спасли белорусов в Украине -1

Распоряжение о награждении Президент давал еще в начале апреля, во время заседания Совета безопасности. Тогда стало известно, что с момента начала военных действий на территории Украины в отношении белорусских граждан совершаются тяжкие преступления. Водителей фур под угрозой насилия грабили, отбирали у них грузы, транспорт, некоторых избивали и удерживали в заложниках. К сожалению, некоторые из них не вернулись домой живыми.  

«Вы вернули людей в свои семьи». Лукашенко наградил сотрудников КГБ, которые спасли белорусов в Украине -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека – без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой. Вот поэтому я вам чрезмерно благодарен за ваш поступок. Много после 2020 года у нас появилось надежных, профессиональных патриотов, которые получают награды не потому, что они просто работают, а потому, что они совершали и совершают подвиги и делают свое дело профессионально. Так, как сделали вы. Я вас поздравляю с государственными наградами и как никогда с удовольствием вручаю эти награды.  

Подробности спецоперации белорусского КГБ смотрите сегодня, 31 мая, в 21:15 на телеканале ОНТ.  

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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